Тіло немовляти з різаними ранами знайшли у черкаському гуртожитку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Неповнолітня матір вбила свою новонароджену дитину. Коробку з-під взуття, у якому було тіло немовля, знайшли в одному з гуртожитків Черкас. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"Вчора, 1 листопада, в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій знаходився плід новонародженої дитини чоловічої статті близько 6-7 місяців, на тілі якої, в області серця, виявлено дві колото-різані рани, який у подальшому було передано до КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" Черкаської міської ради", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, на сільському кладовищі у Львівській області знайшли тіло новонародженої дитини.