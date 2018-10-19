У Львівській області на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На сільському кладовищі у Львівській області місцеві жителі знайшли тіло новонародженої дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"В Жовківське відділення поліції сьогодні, 19 жовтня, надійшло повідомлення про те, що на кладовищі, розташованому в одному з сіл району, місцеві мешканці виявили тіло новонародженої дитини без ознак життя. На місці події працює слідчо-оперативна група та кінолог. Встановлюються обставини та час смерті дівчинки", – зазначили в поліції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Києві у контейнері для сміття знайшли мертве немовля.