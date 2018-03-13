Мертве немовля знайшли у Києві в контейнері для сміття

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Солом'янському районі Києва у контейнері для сміття знайдено мертве немовля. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві.

“Тіло немовля знайшли у контейнері для сміття. На місці події працює слідчо-оперативна група”, — сказали у поліції.

Про подію повідомив до поліції працівник сміттєпереробного заводу.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Причину смерті немовля встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у Харківській області жінка покинула на вулиці двохмісячну дитину.

Українські Національні Новини

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