Мертве немовля знайшли у Києві в контейнері для сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Солом'янському районі Києва у контейнері для сміття знайдено мертве немовля. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві.
“Тіло немовля знайшли у контейнері для сміття. На місці події працює слідчо-оперативна група”, — сказали у поліції.
Про подію повідомив до поліції працівник сміттєпереробного заводу.
Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Причину смерті немовля встановить судово-медична експертиза.
Нагадаємо, у Харківській області жінка покинула на вулиці двохмісячну дитину.