Мертвого младенца нашли в Киеве в контейнере для мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Соломенском районе Киева в контейнере для мусора найден мертвый младенец. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Тело младенца нашли в мусорном контейнере. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сказали в полиции.
О происшествии сообщил в полицию работник мусороперерабатывающего завода.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Харьковской области женщина бросила на улице двухмесячного ребенка.