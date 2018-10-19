Во Львовской области на сельском кладбище нашли мертвого младенца

"В Жолковское отделения полиции сегодня, 19 октября, поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном в одном из сел района, местные жители обнаружили тело новорожденного ребенка без признаков жизни. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог. Устанавливаются обстоятельства и время смерти девочки", – отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве в контейнере для мусора нашли мертвого младенца.