Тело младенца с резаными ранами нашли в черкасском общежитии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Несовершеннолетняя мать убила своего новорожденного ребенка. Коробку из-под обуви, в котором было тело младенца обнаружили в одном из общежитий Черкасс. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"Вчера, 1 ноября, в одном из общежитий города Черкассы обнаружено коробку из-под обуви, в которой находился плод новорожденного ребенка мужского пола около 6-7 месяцев, на теле которого, в области сердца, обнаружены две колото-резаные раны, который в дальнейшем был передан в КЗ "Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи" Черкасского городского совета", – говорится в сообщении.
По этому факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Напомним, на сельском кладбище во Львовской области нашли тело новорожденного ребенка.