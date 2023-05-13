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13 марта, 19:26 • 70155 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 114302 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111613 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 111313 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103988 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100132 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111516 просмотра

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Актуальное
В Ватикане готовятся к прибытию Зеленского: проводят меры безопасности

В Ватикане готовятся к прибытию Зеленского: проводят меры безопасности

Киев • УНН

 • 257680 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ватикане готовятся к прибытию Президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Sky TG24, встреча с Папой Франциском должна состояться ориентировочно через час, передает УНН.

Детали

По данным издания, в районе Ватикана начинают устанавливать меры безопасности к прибытию президента Украины Владимира Зеленского.

На площади Святого Петра полицейские силы расчищают сторону, по которой проедет президентский автомобиль.

Встреча Папы и Зеленского должна состояться примерно через час и должна состояться не в Апостольском дворце, а в так называемой Аулетти, примыкающей к Залу Павла VI.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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