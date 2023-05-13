В Ватикане готовятся к прибытию Зеленского: проводят меры безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ватикане готовятся к прибытию Президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Sky TG24, встреча с Папой Франциском должна состояться ориентировочно через час, передает УНН.
Детали
По данным издания, в районе Ватикана начинают устанавливать меры безопасности к прибытию президента Украины Владимира Зеленского.
На площади Святого Петра полицейские силы расчищают сторону, по которой проедет президентский автомобиль.
Встреча Папы и Зеленского должна состояться примерно через час и должна состояться не в Апостольском дворце, а в так называемой Аулетти, примыкающей к Залу Павла VI.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии завершилась часовая встреча Зеленского и премьера Мелони: что известно
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.