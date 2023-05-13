У Ватикані готуються до прибуття Зеленського: проводять заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Ватикані готуються до прибуття Президента України Володимира Зеленського. Як пише Sky TG24, зустріч із Папою Франциском має відбутись орієнтовно за годину, передає УНН.
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За даними видання, у районі Ватикану починають встановлювати заходи безпеки до прибуття президента України Володимира Зеленського.
На площі Святого Петра поліцейські сили розчищають сторону, на якій проїде президентський автомобіль.
Зустріч Папи та Зеленського має відбутися приблизно за годину і має відбутися не в Апостольському палаці, а в так званій Аулетті, що примикає до Зали Павла VI.
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Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що у Римі зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.