В Васильевке на Запорожье произошел мощный взрыв - ОВА

ukru
19:03 • 17513 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 69785 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100887 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 81217 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 57799 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 75556 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 68218 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 106593 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119901 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126316 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 78894 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 58354 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 30078 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 35528 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 48607 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 106593 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 107656 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 247495 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 277136 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 78894 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119901 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106289 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123884 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126181 просмотра
Актуальное
В Васильевке на Запорожье произошел мощный взрыв - ОВА

В Васильевке на Запорожье произошел мощный взрыв - ОВА

Киев • УНН

 • 2280894 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. На Запорожье в Васильевке, где российские захватчики продолжают сосредотачивать свои силы, зафиксировали мощный взрыв, говорится в сводке за сутки от Запорожской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"В населенном пункте Васильевка в районе дамбы через реку Карачокрак зафиксирован мощный взрыв. Детали уточняются", - говорится в сводке из ОВА по состоянию на 22 часа 16 июня.

Детали

Также отмечается, что основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в населенных пунктах Васильевка и Васильевском и Пологовском районах. "Некоторые подразделения врага передислоцируются из других населенных пунктов области в Мелитополь, в частности, часть россиян планирует переместиться туда из Каменки-Днепровской и Энергодара", - сказано в сводке.

На этом направлении украинские защитники за сутки уничтожили кроме живой силы противника, в частности, вражеские самолет Су-25, вертолет Ми-28, "Град". Кроме того, уничтожен 1 вражеский склад боеприпасов, одна вражеская позиция и один наблюдательный пункт противника.

При этом вооруженные силы российской федерации продолжают уничтожать дома мирного населения Гуляйпольского района. У некоторых жителей – от прямых ракетных попаданий полностью разрушены дома.

Кроме частных домов, разрушениям подверглись и другие объекты гражданской инфраструктуры Гуляйполя. Враг попал по местной администрации и центру детского и юношеского творчества. Также враг нанес значительные удары по местному агрокомплексу. В результате – повреждены рабочие помещения, ангары, сельхозтехникуа сгорели ремонтные боксы вместе с техникой для засева полей. Предварительно установлено, что в результате вражеских обстрелов в больницу с травмами разной степени тяжести доставили нескольких пострадавших жителей райцентра.

Кроме того сообщается, что россияне продолжают вывозить зерно грузовиками с оккупированных территорий. Из АР Крым в направлении Мелитополя было замечено движение поезда с 10 зерновозами.

Дополнение

При этом сегодня "Суспільне" сообщало также о том, что "в Запорожье слышны звуки, похожие на взрывы".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы