В Васильевке на Запорожье произошел мощный взрыв - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. На Запорожье в Васильевке, где российские захватчики продолжают сосредотачивать свои силы, зафиксировали мощный взрыв, говорится в сводке за сутки от Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"В населенном пункте Васильевка в районе дамбы через реку Карачокрак зафиксирован мощный взрыв. Детали уточняются", - говорится в сводке из ОВА по состоянию на 22 часа 16 июня.
Детали
Также отмечается, что основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в населенных пунктах Васильевка и Васильевском и Пологовском районах. "Некоторые подразделения врага передислоцируются из других населенных пунктов области в Мелитополь, в частности, часть россиян планирует переместиться туда из Каменки-Днепровской и Энергодара", - сказано в сводке.
На этом направлении украинские защитники за сутки уничтожили кроме живой силы противника, в частности, вражеские самолет Су-25, вертолет Ми-28, "Град". Кроме того, уничтожен 1 вражеский склад боеприпасов, одна вражеская позиция и один наблюдательный пункт противника.
При этом вооруженные силы российской федерации продолжают уничтожать дома мирного населения Гуляйпольского района. У некоторых жителей – от прямых ракетных попаданий полностью разрушены дома.
Кроме частных домов, разрушениям подверглись и другие объекты гражданской инфраструктуры Гуляйполя. Враг попал по местной администрации и центру детского и юношеского творчества. Также враг нанес значительные удары по местному агрокомплексу. В результате – повреждены рабочие помещения, ангары, сельхозтехникуа сгорели ремонтные боксы вместе с техникой для засева полей. Предварительно установлено, что в результате вражеских обстрелов в больницу с травмами разной степени тяжести доставили нескольких пострадавших жителей райцентра.
Кроме того сообщается, что россияне продолжают вывозить зерно грузовиками с оккупированных территорий. Из АР Крым в направлении Мелитополя было замечено движение поезда с 10 зерновозами.
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При этом сегодня "Суспільне" сообщало также о том, что "в Запорожье слышны звуки, похожие на взрывы".