У Василівці на Запоріжжі стався потужний вибух - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На Запоріжжі у Василівці, де російські загарбники продовжують зосереджувати свої сили, зафіксували потужний вибух, йдеться у зведенні за добу від Запорізької ОВА, пише УНН.
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"У населеному пункті Василівка в районі дамби через річку Карачокрак зафіксовано потужний вибух. Деталі уточнюються", - йдеться у зведенні з ОВА станом на 22 годину 16 червня.
Деталі
Також зазначається, що основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в населених пунктах Василівка та у Василівському і Пологівському районах. "Деякі підрозділи ворога передислоковуються з інших населених пунктів області в Мелітополь, зокрема частина росіян планує переміститись туди з Кам’янки-Дніпровської і Енергодара", - сказано у зведенні.
На цьому напрямку українські захисники за добу знищили окрім живої сили противника, зокрема, ворожі літак Су-25, гелікоптер Мі-28, "Град". Окрім того, знищений 1 ворожий склад боєприпасів, одну ворожу позицію і один спостережний пункт противника.
При цьому збройні сили російської федерації продовжують знищувати домівки мирного населення Гуляйпільщини. У деяких мешканців – від прямих ракетних влучень повністю зруйновані будинки.
Окрім приватних будинків, руйнацій зазнали й інші об’єкти цивільної інфраструктури Гуляйполя. Ворог поцілив по місцевій адміністрації та центру дитячої та юнацької творчості. Також ворог завдав значних ударів по місцевому агрокомплексу. В результаті – пошкоджені робочі приміщення, ангари, сільгосптехніку, згоріли ремонтні бокси разом із технікою для засівання полів. Попередньо встановлено, що внаслідок ворожих обстрілів до лікарні з травмами різного ступеня важкості доставили кількох постраждалих жителів райцентру.
Окрім того повідомляється, що росіяни продовжують вивозити зерно вантажівками з окупованих територій. З АР Крим в напрямку Мелітополя було помічено рух потягу з 10 зерновозами.
Доповнення
При цьому сьогодні Суспільне повідомляло також про те, що "у Запоріжжі чутно звуки, схожі на вибухи".