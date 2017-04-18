В Вараше возобновили отопительный сезон

Там решили, что отопительный сезон в городе продлится до 26 апреля.

“Это решение принято из-за резкого изменения погодных условий”, — говорится на сайте Варашського городского совета.

Для отопления Вараш не использует газ, а воду после охлаждения реакторных установок.

В результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода. В южных, восточных и большинстве центральных областей будет дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.



Сейчас в ряде регионов уже выпал снег. Известно о снеге в Днепре и Харькове.