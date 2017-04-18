У Вараші відновили опалювальний сезон
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Опалювальний сезон вирішили відновити у місті-супутнику Рівненської АЕС — Вараші. За це сьогодні проголосували на позачерговому засіданні міськвиконкому Вараша, передає кореспондент УНН.
Там вирішили, що опалювальний сезон у місті триватиме до 26 квітня.
“Це рішення ухвалене через різку зміну погодних умов”, — йдеться на сайті Варашської міської ради.
Для опалення Вараш не використовує газ, а воду після охолодження реакторних установок.
Внаслідок вторгнення арктичного повітря 18-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода. У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.
Наразі у кількох регіонах вже випав сніг. Відомо про сніг у Дніпрі та Харкові.