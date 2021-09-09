В ВАР объяснили, почему увеличение налога для птицеводства обернется фиаско для власти

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов прокомментировал УНН инициативу ужесточить налогообложение аграриев, в том числе птицеводов.

Детали

Соколов считает, что это не возымеет должного эффекта и даже наоборот, ударит по государству.

“Если говорить об инициативе лишить возможности птицеводческие хозяйства использовать упрощенную систему налогообложения, а именно единый налог четвертой группы, то мы это оцениваем крайне негативно”, — сказал Соколов.

Он объяснил, что в Украине не так много птицеводческих хозяйств. Многие из них сопряжены с другими видами аграрного бизнеса, а это значит, что либо вся компания лишается возможности использовать 4 группу налогообложения, либо ей нужно разделяться на разные юрлица, что усложняет администрирование.

“Таким образом такая инициатива ударит прежде всего не по крупным производителям как кажется, она ударит по малым и средним предприятиям”, — говорит Соколов.

Но кроме того, сама инициатива не имеет смысла, продолжил Соколов.

“Птицеводство потребляет прежде всего зерно или комбикорм, соответственно, даже если фабрики перейдут на общую систему налогообложения, у них не возникнет какой-то большой оплаты налога на прибыль, потому что, во-первых, прибыль будет образовываться и оставаться в предприятиях, которые производят корма, а себестоимость кормов это 60% птицеводство и они будут по-прежнему в 4 группе... А, во-вторых, на данной момент в принципе птицеводство и так не является прибыльным, потому что сейчас это приносит убытки.

Поэтому, честно говоря, государство с точки зрения поступлений не выиграет, а даже проиграет. Получается, данная инициатива наносит ущерб и государству, и аграриям. По крайней мере по состоянию на сегодня, я уверен, что крупные компании, как я уже сказал, будут оптимизировать уплату налогов , оставляя прибыль на на своих экономических подразделениях, которые выращивают корма и проконтролировать это будет практически невозможно”, — отмечает заместитель председателя ВАР.

Добавим

Выходом из ситуации Соколов считает модификацию самого налога 4 группы.

Что касается ещё одной инициативы — прировнять агросектор к промышленности по налогообложению, то в ВАР так же выступают против.

“Налоговая нагрузка у аграрных предприятий, если рассчитывать к обороту, составляет примерно 1%, я сейчас говорю только по налогу четвертой группы, а если мы будем смотреть не на промышленность вообще, а раздельно и выделим промышленность по добывающей отрасли, то есть которая нефть добывает или метал, то вот все остальные несут такую же налоговую нагрузку, а иногда даже меньше. Поэтому если не сравнивать, то получается, что нагрузка такая же. Сравнивать точно нельзя, в этом плане инициатива точно не оправдана. Это неоправданное предложение. Чем это все может закончиться? Это может закончиться тем, что в случае с птичниками, что в случае с обычными аграриями, при переходе на общую систему налогообложения они начнут ее оптимизировать. Как ее начнут оптимизировать — мы с вами все прекрасно знаем. У нас вообще в стране налог на прибыль платит всего лишь де-факто 90 с лишним процентов поступлений- это примерно 1 −1,5 тысячи компаний. Все. В агарном секторе более 30 тысяч компаний платят единый налог 4 группы. Вот и сравните”, — подитожил Соколов.

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