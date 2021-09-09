У ВАР пояснили, чому збільшення податку для птахівництва обернеться фіаско для влади

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Соколов вважає, що це не матиме належного ефекту і навіть навпаки, вдарить по державі.

"Якщо говорити про ініціативу позбавити можливості птахівницькі господарства використовувати спрощену систему оподаткування, а саме єдиний податок четвертої групи, то ми це оцінюємо вкрай негативно", - сказав Соколов.

Він пояснив, що в Україні не так багато птахівницьких господарств. Багато з них пов'язані з іншими видами аграрного бізнесу, а це значить, що або вся компанія позбавляється можливості використовувати 4 групу оподаткування, або їй потрібно розділятися на різні юрособи, що ускладнює адміністрування.

"Таким чином така ініціатива вдарить, перш за все, не по великим виробникам, як здається, вона вдарить по малим і середнім підприємствам", - говорить Соколов.

Але крім того, сама ініціатива не має сенсу, продовжив Соколов.

"Птахівництво споживає насамперед зерно або комбікорм, відповідно, навіть якщо фабрики перейдуть на загальну систему оподаткування, у них не виникне якоїсь великої оплати податку на прибуток, тому що, по-перше, прибуток буде утворюватися і залишатися в підприємствах, які виробляють корми, а собівартість кормів це 60% птахівництва і вони будуть, як і раніше, в 4 групі ... а, по-друге, на даний момент, в принципі, птахівництво і так не є прибутковим, тому що зараз це приносить збитки.

Тому, чесно кажучи, держава з точки зору надходжень не виграє, а навіть програє. Виходить, дана ініціатива завдає шкоди і державі, і аграріям. Принаймні, станом на сьогодні, я впевнений, що великі компанії, як я вже сказав, будуть оптимізувати сплату податків, залишаючи прибуток на на своїх економічних підрозділах, які вирощують корми і проконтролювати це буде практично неможливо", - відзначає заступник голови ВАР.

Додамо

Виходом із ситуації Соколов вважає модифікацію самого податку 4 групи.

Що стосується ще однієї ініціативи - прирівняти агросектор до промисловості з оподаткування, то у ВАР так само виступають проти.

"Податкове навантаження у аграрних підприємств, якщо розраховувати до обороту, становить приблизно 1%, я зараз говорю тільки по податку четвертої групи, а якщо ми будемо дивитися не на промисловість взагалі, а окремо і виділимо промисловість по добувній галузі, тобто яка нафту видобуває або метал, то ось всі інші несуть таке ж податкове навантаження, а іноді навіть менше. Тому якщо не порівнювати, то виходить, що навантаження таке ж. Порівнювати точно не можна, в цьому плані ініціатива точно невиправдана. Це невиправдане пропозиція. Чим це все може закінчитися? Це може закінчитися тим, що у випадку з пташниками, що у випадку зі звичайними аграріями, при переході на загальну систему оподаткування вони почнуть її оптимізувати. Як її почнуть оптимізувати - ми з вами всі прекрасно знаємо. У нас взагалі в країні податок на прибуток сплачує всього лише де-факто 90 з гаком відсотків надходжень - це приблизно 1-1,5 тисячі компаній. Все. В агарному секторі понад 30 тисяч компаній платять єдиний податок 4 групи. Ось і порівняйте", - підсумував Соколов.