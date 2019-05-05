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В Ванкувере столкнулись два круизных лайнера

В Ванкувере столкнулись два круизных лайнера

Киев  •  УНН

 • 11604 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Два круизных лайнера получили "незначительные повреждения" после столкновения друг с другом у набережной Ванкувера (Канада), передает УНН со ссылкой на CBC.

Порт Ванкувера заявил в тот же день, что около 6:30 утра по местному времени лайнер Oosterdam столкнулся с Nieuw Amsterdam, когда швартовался у причала.

В результате инцидента никто не пострадал, а круизные операции продолжаются в обычном режиме, сообщили в порту.

Сообщается, что Oosterdam в резульитате инцидента получил минимальные повреждения, а на Nieuw Amsterdam шесть каютных террас требуют ремонта.

Nieuw Amsterdam должен был отправиться на семь дней на Аляску, в то время как Oosterdam - плыть на Сиэтл. По словам представителя судоходной линии, маловероятно, что после столкновения маршрут лайнеров изменится.

Как сообщал УНН, в 4 мая стало известно, что у берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек.

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