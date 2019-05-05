У Ванкувері зіткнулися два круїзні лайнери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Два круїзні лайнери отримали “незначні ушкодження” після зіткнення один з одним біля набережної Ванкувера (Канада), передає УНН, посилаючись на CBC.
Порт Ванкувера заявив в той же день, що близько 6:30 ранку за місцевим часом лайнер Oosterdam зіткнувся з Nieuw Amsterdam, коли швартувався біля причалу.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, а круїзні операції тривають у звичайному режимі, повідомили в порту.
Повідомляється, що Oosterdam в резульітате інциденту отримав мінімальні ушкодження, а на Nieuw Amsterdam шість каютних терас вимагають ремонту.
Nieuw Amsterdam мав відправитися на сім днів на Аляску, в той час як Oosterdam мав плисти на Сіетл. За словами представника судноплавної лінії, малоймовірно, що після зіткнення маршрут лайнерів зміниться.
Як повідомляв УНН, в 4 травня стало відомо, що біля берегів району Айвалик турецької провінції Баликесір затонув човен з нелегальними мігрантами, в результаті чого загинули вісім чоловік.