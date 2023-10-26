У и.о. Сумского городского головы проводят обыски - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Утром в Сумском городском совете проводят обыски у исполняющей обязанности сумского городского головы Юлии Павлик. Об этом заявила начальница пресс-службы СГС Ольга Семенистая, информирует Суспільне, пишет УНН.
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Источники в правоохранительных органах сообщили Суспільному, что сегодня в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.
«Проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору со служебными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей», - говорится в сообщении Суспільного.
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