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Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

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У и.о. Сумского городского головы проводят обыски - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Утром в Сумском городском совете проводят обыски у исполняющей обязанности сумского городского головы Юлии Павлик. Об этом заявила начальница пресс-службы СГС Ольга Семенистая, информирует Суспільне, пишет УНН.

У и.о. Сумского городского головы проводят обыски - СМИ

Детали

Источники в правоохранительных органах сообщили Суспільному, что сегодня в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.

«Проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору со служебными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей», - говорится в сообщении Суспільного.

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