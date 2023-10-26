У в.о. Сумського міського голови проводять обшуки – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Зранку у Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик. По це заявила начальниця пресслужби СМР Ольга Семениста, інформує Суспільне, пише УНН.
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Джерела у правоохоронних органах повідомили Суспільному, що сьогодні в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.
«Перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей», - йдеться у повідомленні Суспільного.
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