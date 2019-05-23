В Twitter появился аккаунт главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В социальной сети Twitter появился акаунт председателя Национального банка Украины Якова Смолия, сообщает УНН.
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий создал личный аккаунт в социальной сети Twitter.
В первом твите он поздоровался с твиттерчанамы и отметил, что сегодня делается еще один шаг от тайны до прозрачности.
"От тайны до прозрачности. Сегодня делаем еще один шаг. Приветствую, твиттерчаны! Ваш председатель #незалежнийНБУ", - написал Смолий.
Напомним, у жены Президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской появилась официальная страница в Instagram.
От тайны до прозрачности. Сегодня делаем еще один шаг. Приветствую, твиттерчаны!
Ваш Председатель # незалежнийНБУ pic.twitter.com/W0AA8b7LIV