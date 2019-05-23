У Twitter з’явився акаунт голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У соціальній мережі Twitter з’явився акаунт голови Національного банку України Якова Смолія, повідомляє УНН.
Голова Національного банку України Яків Смолій створив особистий акаунт у соціальній мережі Twitter.
У першому твіті він привітався з твіттерчанами та зазначив, що сьогодні робиться ще один крок від таємниці до прозорості.
“Від таємниці до прозорості. Сьогодні робимо ще один крок. Вітаю, твіттерчани! Ваш Голова #незалежнийНБУ”, — написав Смолій.
Нагадаємо, у дружини Президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської з’явилась офіційна сторінка в Instagram.
Від таємниці до прозорості. Сьогодні робимо ще один крок. Вітаю, твіттерчани!
Ваш Голова #незалежнийНБУ pic.twitter.com/W0AA8b7LIV