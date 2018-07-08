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В Турции уволили больше 18 тысяч человек из госструктур

Киев  •  УНН

 • 7320 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. После попытки переворота в Турции в 2016 году из государственных структур уволено 18 632 человека. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

Как сообщается в новом постановлении Кабмина с перечнем мер по противодействию террористической деятельности, в рамках режима ЧП была прекращена работа 12 неправительственных организаций, одного телеканала и трех газет.

Кроме того, в рядах сухопутных сил уволили 3077 человек, в ВВС — 1949, а в ВМС — 1126.

Из МВД были уволены 8998 сотрудников. Работы лишились 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава жандармерии, а также 1052 сотрудника минюста.

Прекращены полномочия четырех заместителей губернаторов и глав четырех исполнительных властей.

"В целом из различных государственных структур уволено 18 632 человека. При этом 148 чиновников восстановлены в своих должностях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года состоялась попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена.

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