У Туреччині звільнили більше 18 тисяч осіб з держструктур
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Після спроби перевороту в Туреччині в 2016 році з державних структур звільнено 18 632 особи. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
Як повідомляється в новій постанові Кабміну з переліком заходів з протидії терористичній діяльності, в рамках режиму надзвичайного стану було припинено роботу 12 неурядових організацій, одного телеканалу і трьох газет.
Крім того, в рядах сухопутних сил звільнили 3077 осіб, у ВПС - 1949 а в ВМС - 1126.
З МВС звільнили 8998 співробітників. Роботу втратили 649 офіцерів і військовослужбовців молодшого командного складу жандармерії, а також 1052 співробітники мін'юсту.
Припинено повноваження чотирьох заступників губернаторів і глав чотирьох органів виконавчої влади.
"Усього з різних державних структур звільнено 18 632 особи. При цьому 148 чиновників відновлені на своїх посадах", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року відбулася спроба державного перевороту. Влада країни звинувачує в організації путчу Фетуллаха Ґюлена.