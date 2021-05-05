В Турции снова скандал с украинками - из-за обнаженной фотосессии на яхте
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинки устроили обнаженную фотосессию на яхте в Турции, что вызвало шквал критики у местных. Об этом пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Antalya Lider.
Детали
Фотосессию на яхте девушки устроили в районе Мугла, в заливе Гечек. На фото и видео, которые сделали очевидцы на соседних плавсредствах, видно, что во время съемок на яхте находилось 6 девушек и 2 мужчин. Девушки фотографировали друг друга, а мужчины наблюдали за процессом.
Как пишет издание, местные жители были возмущены таким поведением украинок, поскольку фотосет произошел во время Рамадана - одного из главных религиозных праздников в исламе.
Издание Onedio также отмечает, что откровенные действия девушек вызвали бурю негатива.
Свидетели ситуации вызвали полицию. Одна из задержанных украинок поделилась в своих социальных сетях, что после допроса ее и других задержанных отпустили. Девушка добавила, что тем, кто отдыхает в мусульманских странах, следует воздержаться от фотосессий в стиле "ню", а если есть сильное желание - лучше фотографироваться в потайных местах и не отмечать локацию в социальных сетях.
Добавим, за последние дни это не первый скандальный инцидент с туристами-украинцами в Турции. Так, накануне в сети распространили информацию, что в одном из отелей на турецком курорте устроили пасхальную вечеринку для тех, кто отдыхал в заведении. Празднование попало на видео одного из посетителей отеля. После этого заведение закрыли местные власти.
Дополнение
В начале апреля в Дубае в ОАЭ арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди них было 12 украинок.
12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали одиннадцать из двенадцати гражданок Украины, задержанных ранее в Дубае за участие в откровенной фотосессии.