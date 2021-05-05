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У Туреччині знову скандал з українками - через оголену фотосесію на яхті

Київ • УНН

 • 59529 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Українки влаштували оголену фотосесію на яхті у Туреччині, що викликало шквал критики у місцевих. Про це пише УНН з посиланням на турецьке видання Antalya Lider.

Деталі

Фотосесію на яхті дівчата влаштували в районі Мугла, в затоці Гечек. На фото і відео, які зробили очевидці на сусідніх плавзасобах, видно, що під час зйомок на яхті перебувало 6 дівчат і 2 чоловіків. Дівчата фотографували один одного, а чоловіки спостерігали за процесом.

Як пише видання, місцеві жителі були обурені такою поведінкою українок, оскільки фотосет відбувся під час Рамадану - одного з головних релігійних свят в ісламі.

Видання Onedio також відзначає, що відверті дії дівчат викликали бурю негативу.

Свідки ситуації викликали поліцію. Одна із затриманих українок поділилася в своїх соціальних мережах, що після допиту її та інших затриманих відпустили. Дівчина додала, що тим, хто відпочиває в мусульманських країнах, слід утриматися від фотосесій в стилі "ню", а якщо є сильне бажання - краще фотографуватися в потайних місцях і не відзначати локацію в соціальних мережах.

Додамо, за останні дні це не перший скандальний інцидент з туристами-українцями у Туреччині. Так, напередодні у мережі розповсюдили інформацію, що в одному з готелів на турецькому курорті влаштували великодню вечірку для тих, хто відпочивав у закладі. Святкування потрапило на відео одного з відвідувачів готелю. Після цього заклад закрила місцева влада.

Доповнення

На початку квітня в Дубаї в ОАЕ заарештували 17 дівчат і чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Серед них було 12 українок. 

12 квітня влада Об'єднаних Арабських Еміратів депортувала одинадцять з дванадцяти громадянок України, затриманих раніше в Дубаї за участь у відвертій фотосесії.

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