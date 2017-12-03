В Турции столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня, 3 декабря, в Стамбуле (Турция) столкнулись два городских автобуса. В результате ДТП пострадали 19 человек. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на местное информационное агентство Anadolu.
Авария произошла в 10:15 по местному времени.
Согласно предварительным данным, пострадали 19 человек. Всех их доставили в больницы.
В администрации Стамбула проинформировали, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Правоохранители выясняют причину столкновения.
Из-за аварии движение было временно перекрыто, однако его восстановили сразу после того, как разбитые автобусы убрали с дороги.
Напомним, сегодня, 3 декабря, в Нью-Йорке автомобиль врезался в группу людей, виновник аварии скрылся с места преступления.