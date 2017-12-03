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У Туреччині зіткнулися два автобуси, постраждали 19 осіб

У Туреччині зіткнулися два автобуси, постраждали 19 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, 3 грудня, в Стамбулі (Туреччина) зіткнулися два міських автобуса. В результаті ДТП постраждали 19 осіб. Про це повідомляє УНН, з посиланням на місцеве інформаційне агентство Anadolu.

Аварія сталася о 10:15 за місцевим часом.

Згідно з попередніми даними, постраждали 19 людей. Всіх їх доставили в лікарні.

В адміністрації Стамбула поінформували, що двоє постраждалих знаходяться в критичному стані.

Правоохоронці з'ясовують причину зіткнення.

Через аварію рух було тимчасово перекрито, проте його відновили відразу після того, як розбиті автобуси прибрали з дороги.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу людей, винуватець аварії втік з місця злочину.

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