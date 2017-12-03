У Туреччині зіткнулися два автобуси, постраждали 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, 3 грудня, в Стамбулі (Туреччина) зіткнулися два міських автобуса. В результаті ДТП постраждали 19 осіб. Про це повідомляє УНН, з посиланням на місцеве інформаційне агентство Anadolu.
Аварія сталася о 10:15 за місцевим часом.
Згідно з попередніми даними, постраждали 19 людей. Всіх їх доставили в лікарні.
В адміністрації Стамбула поінформували, що двоє постраждалих знаходяться в критичному стані.
Правоохоронці з'ясовують причину зіткнення.
Через аварію рух було тимчасово перекрито, проте його відновили відразу після того, як розбиті автобуси прибрали з дороги.
Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу людей, винуватець аварії втік з місця злочину.