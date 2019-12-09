В Турции ввели налог на проживание в отелях: что изменится для туристов

"Было введено в действие новое налоговое регулирование, включая дополнительный налог в 2% на сферу жилья. Согласно с новым регулированием, налог, будет взиматься из отелей, составит 1% к 2020 году, а со следующего года - 2%. Налог будет включать все другие расходы в гостинице", - пишут в издании.

Этот процент будет взиматься из отелей, пансионатов, гостевых домов и других мест размещения туристов. Однако от него могут быть освобождены различные студенческие общежития, лагеря. Отмечается, что налог для туристов будет оформляться отдельным документом.

Отметим, что под налогообложение не подпадут оздоровительные учреждения.

Напомним, со следующего года в Амстердаме повысят туристический сбор к крупнейшему в Европе. Столица Нидерландов будет собирать 3 евро с человека за ночь с туристов, которые ночуют в гостиницах. Кроме того, есть еще 7% налог от стоимости номера.