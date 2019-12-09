У Туреччині ввели податок на проживання у готелях: що зміниться для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав закон про введення податку з туристів у розмірі 2% від вартості готельного номера. Про це повідомляє УНН із посиланням на TourismGuncel.
"Було введено в дію нове податкове регулювання, включаючи додатковий податок у 2% на сферу житла. Згідно з новим регулюванням, податок, що буде стягуватись з готелів, становитиме 1% до 2020 року, а з наступного року – 2%. Податок включатиме всі інші витрати у готелі", - пишуть у виданні.
Цей відсоток буде стягуватися з готелів, пансіонатів, гостьових будинків та інших місць розміщення туристів. Проте від нього можуть бути звільнені різні студентські гуртожитки, табори. Відзначається, що податок для туристів буде оформлятися окремим документом.
Зазначимо, що під оподаткування не підпадуть оздоровчі заклади.
Нагадаємо, з наступного року в Амстердамі підвищать туристичний збір до найбільшого у Європі. Столиця Нідерландів буде збирати 3 євро з людини за ніч із туристів, які ночують у готелях. Окрім того, є ще 7% податок від вартості номера.