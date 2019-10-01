В Амстердамі вводять найвищий туристичний податок у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З наступного року в Амстердамі підвищать туристичний збір до найбільшого у Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Столиця Нідерландів буде збирати 3 євро з людини за ніч з туристів, які ночують у готелях. Окрім того, є ще 7% податок від вартості номера. Це означає, що за ніч у однозірковому готелі в Амстердамі буде стягнуто вищий податок, ніж у найкращих п’ятизіркових готелях у Європейських столицях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що якщо кімната у готелі коштує 132,46 євро за двомісний номер, то туристичний податок складатиме 15,97 євро – 9,97 податок і 3 євро за збір. Наприклад, у Берліні податок складає лише 5%.
При цьому повідомляється, що діти до 16 років звільняються від нового збору в Амстердамі, а з кемпінгів стягується всього 1 євро за дорослу людину. Ті ж, хто орендують житло, заплатять податок у розмірі 10% від орендної плати.
Нагадаємо, що цього року українці стали частіше їздити до Туреччини.