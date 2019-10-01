В Амстердаме вводят самый высокий туристический налог в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Со следующего года в Амстердаме повысят туристический сбор до крупнейшего в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Столица Нидерландов будет собирать 3 евро с человека за ночь туристов, которые ночуют в гостиницах. Кроме того, есть еще 7% налог от стоимости номера. Это означает, что за ночь в однозвездочном отели в Амстердаме будет взыскано более высокий налог, чем в лучших пятизвездочных отелях в европейских столицах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если комната в отеле стоит 132,46 евро за двухместный номер, то туристический налог составит 15,97 евро - 9,97 налог и 3 евро за сбор. Например, в Берлине налог составляет лишь 5%.
При этом сообщается, что дети до 16 лет освобождаются от нового сбора в Амстердаме, а из кемпингов взимается всего 1 евро за взрослого человека. Те же, кто арендуют жилье, заплатят налог в размере 10% от арендной платы.
Напомним, что в этом году украинцы стали чаще ездить в Турцию.