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Українці цього літа відвідували Туреччину частіше

Київ • УНН

 • 11795 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У серпні турпотік з України до Туреччини зріс на 27% у порівнянні з минулим роком. Про це УНН повідомили у відділі з питань культури та інформації Посольства Туреччини.

Українці цього літа відвідували Туреччину частіше

"Відповідно до даних Міністерства культури та туризму Турецької Республіки, за серпень 2019 року Туреччину відвідали 227 596 українців, турпотік зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

З січня по серпень 2019 року регіон відвідали 1 млн 106 тис. гостей з України (приріст – 10,58%).

Турпотік зріс й до Анталії: за січень-серпень місто відвідали майже 593 938 туристів з України, що на 10,14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Лише у серпні до регіону завітало 136 823 відпочивальників.

У провінції Мугла за січень-серпень 2019 року кількість українських туристів досягла майже 148 791 (приріст – 4,29%). У серпні курорт прийняв 41 124 українців.

Зазначається, що загальний турпотік до Туреччини за 8 місяців становить 31 млн людей, а найчастіше туристи відвідують Анталію та Стамбул.

Нагадаємо, за останні 5 років Україна опинилася на третьому місці в рейтингу за відвідуванням регіону Анталія.

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