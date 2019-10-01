Українці цього літа відвідували Туреччину частіше
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У серпні турпотік з України до Туреччини зріс на 27% у порівнянні з минулим роком. Про це УНН повідомили у відділі з питань культури та інформації Посольства Туреччини.
"Відповідно до даних Міністерства культури та туризму Турецької Республіки, за серпень 2019 року Туреччину відвідали 227 596 українців, турпотік зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.
З січня по серпень 2019 року регіон відвідали 1 млн 106 тис. гостей з України (приріст – 10,58%).
Турпотік зріс й до Анталії: за січень-серпень місто відвідали майже 593 938 туристів з України, що на 10,14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Лише у серпні до регіону завітало 136 823 відпочивальників.
У провінції Мугла за січень-серпень 2019 року кількість українських туристів досягла майже 148 791 (приріст – 4,29%). У серпні курорт прийняв 41 124 українців.
Зазначається, що загальний турпотік до Туреччини за 8 місяців становить 31 млн людей, а найчастіше туристи відвідують Анталію та Стамбул.
Нагадаємо, за останні 5 років Україна опинилася на третьому місці в рейтингу за відвідуванням регіону Анталія.