За останні 5 років українці займають третє місце за відвідуванням турецької Анталії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. За останні 5 років Україна опинилася на третьому місці в рейтингу за відвідуванням регіону Анталія, після Росії та Німечинни. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт, опублікований Федерацією готельєрів Туреччини.
За даними, повідомляється, що у 2014-му Анталію відвідали 284,632 українця, у 2015-му — 314,708 українців, у 2016— му — 572,700 українців, у 2017-му — 715,011 українців, у 2018-му — 709,074 українців.
Також, за загальним світовим показником очолює рейтинг топ-10 країн, куди найчастіше їздять туристи — Франція, на другому місці — Іспанія, далі США, Китай, Італія, Мексика, Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Таїланд.
Нагадаємо, доходи Туреччини від туризму в II кварталі зросли на 13,2% у порівнянні з тим самим періодом минулого року — до 7 млрд 974 млн доларів.