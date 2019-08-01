За останні 5 років українці займають третє місце за відвідуванням турецької Анталії

КИЇВ. 1 серпня. УНН. За останні 5 років Україна опинилася на третьому місці в рейтингу за відвідуванням регіону Анталія, після Росії та Німечинни. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт, опублікований Федерацією готельєрів Туреччини.