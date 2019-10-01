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Украинцы этим летом посещали Турцию чаще

Киев • УНН

 • 11794 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В августе турпоток из Украины в Турцию вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Об этом УНН сообщили в отделе по вопросам культуры и информации Посольства Турции.

Украинцы этим летом посещали Турцию чаще

"Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, за август 2019 года Турцию посетили 227 596 украинцев, турпоток вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

С января по август 2019 года регион посетили 1 млн 106 тыс. гостей из Украины (прирост - 10,58%).

Турпоток вырос и в Анталию: за январь-август город посетили почти 593 938 туристов из Украины, на 10,14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Только в августе в регион пришло 136 823 отдыхающих.

В провинции Мугла за январь-август 2019 года количество украинских туристов достигло почти 148 791 (прирост - 4,29%). В августе курорт принял 41 124 украинцев.

Отмечается, что общий турпоток в Турцию за 8 месяцев составляет 31 млн человек, а чаще всего туристы посещают Анталию и Стамбул.

Напомним, за последние 5 лет Украина оказалась на третьем месте в рейтинге посещаемости региона Анталия.

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