В Турции состоялся первый раунд переговоров по соглашению о соцобеспечении с Украиной

"В Анкаре состоялся первый раунд переговоров о заключении Соглашения о социальном обеспечении. Согласовано принципиальные позиции. Это соглашение необходимо для граждан обеих стран", - сообщил дипломат.

Ранее УНН сообщал, что Президент Петр Порошенко издал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах с Турцией о заключении соглашения о социальном обеспечения между странами.

Председателем делегации назначен заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина. Глава делегации имеет право вносить изменения в список делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Вопрос финансирования проведения переговоров делегацией возложено на Кабинет Министров Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обязалась постепенно улучшать систему соцобеспечения

В Анкаре состоялся первый раунд переговоров о заключении Соглашения о социальном обеспечении. Согласовано принципиальные позиции. Это соглашение потребует граждане обеих стран. pic.twitter.com/Ma8LbnOqSb