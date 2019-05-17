В Турции состоялся первый раунд переговоров по соглашению о соцобеспечении с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В столице Турции, Анкаре состоялся первый раунд переговоров о заключении Соглашения о социальном обеспечении с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике Андрея Сибиги в Twitter.
"В Анкаре состоялся первый раунд переговоров о заключении Соглашения о социальном обеспечении. Согласовано принципиальные позиции. Это соглашение необходимо для граждан обеих стран", - сообщил дипломат.
Ранее УНН сообщал, что Президент Петр Порошенко издал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах с Турцией о заключении соглашения о социальном обеспечения между странами.
Председателем делегации назначен заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина. Глава делегации имеет право вносить изменения в список делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.
Вопрос финансирования проведения переговоров делегацией возложено на Кабинет Министров Украины.
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В Анкаре состоялся первый раунд переговоров о заключении Соглашения о социальном обеспечении. Согласовано принципиальные позиции. Это соглашение потребует граждане обеих стран. pic.twitter.com/Ma8LbnOqSb- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 16 мая 2019