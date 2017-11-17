В Турции арестованы около 50 тыс человек, конфисковано 8 холдингов и 1020 компаний

Министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в ходе операций по обнаружению членов организации религиозного движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции было заключено 48739 человек. Также восемь холдингов и 1020 компаний было конфисковано в рамках операций.

Выступая на заседании бюджетной комиссии в парламенте в среду, глава МИД также сообщил, что 215 092 человека находятся в списке тех, кто использовал приложение для смартфонов, известное под названием ByLock, и 23171 лицо было задержано из-за использования этого приложения.

Турецкое правительство считает, что ByLock — инструмент коммуникации среди последователей движения Гюлена.

Как сообщал УНН, власти Турции объявили о введении комендантского часа .