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У Туреччині ув’язнено близько 50 тис осіб, конфісковано 8 холдингів та 1020 компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Під час операцій з виявлення членів організації релігійного руху опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена в Туреччині було ув’язнено 48 739 осіб. Також вісім холдингів та 1020 компаній було конфісковано, передає УНН з посиланням на Turkish Minute.

Міністр закордонних справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що в ході операцій з виявлення членів організації релігійного руху опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, в Туреччині було ув’язнено 48 739 осіб. Також  вісім холдингів та 1020 компаній було конфісковано в рамках операцій.

Виступаючи на засіданні бюджетної комісії в парламенті в середу, голова МЗС також повідомив, що 215 092 людини знаходяться у списку тих, хто використовував додаток для смартфонів, відомий під назвою ByLock, і що 23 171 особа була затримана через використання цього додатку.

Турецький уряд вважає, що ByLock - інструмент комунікації серед послідовників руху Гюлена.

Як повідомляв УНН, влада Туреччини оголосила про введення комендантської години

 

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