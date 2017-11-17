У Туреччині ув’язнено близько 50 тис осіб, конфісковано 8 холдингів та 1020 компаній

Міністр закордонних справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що в ході операцій з виявлення членів організації релігійного руху опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, в Туреччині було ув’язнено 48 739 осіб. Також вісім холдингів та 1020 компаній було конфісковано в рамках операцій.

Виступаючи на засіданні бюджетної комісії в парламенті в середу, голова МЗС також повідомив, що 215 092 людини знаходяться у списку тих, хто використовував додаток для смартфонів, відомий під назвою ByLock, і що 23 171 особа була затримана через використання цього додатку.

Турецький уряд вважає, що ByLock - інструмент комунікації серед послідовників руху Гюлена.

Як повідомляв УНН, влада Туреччини оголосила про введення комендантської години.