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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107567 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119915 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117690 просмотра

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6 марта, 07:39 • 123695 просмотра

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В Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ

В Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ

Киев  •  УНН

 • 13907 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Турции официально поздравили Украину и Россию с обменом пленными. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Турции, передает УНН.

"Мы приветствуем обмен пленными, который состоялся сегодня (вчера, 7 сентября, - ред.), между Украиной и Российской Федерацией. Мы приветствуем все стороны с их конструктивным подходом, в частности руководство Украины и России, что способствовало этому позитивному развитию событий", - говорится в заявлении.

В министерстве также заверили, что Турция продолжит поддерживать основы территориальной целостности и суверенитета Украины, а также все усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Напомним, поздравить Украину с обменом заключенными, в частности, уже успел Европейский союз. Украину поздравила и Канада.

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