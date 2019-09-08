В Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Турции официально поздравили Украину и Россию с обменом пленными. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Турции, передает УНН.
"Мы приветствуем обмен пленными, который состоялся сегодня (вчера, 7 сентября, - ред.), между Украиной и Российской Федерацией. Мы приветствуем все стороны с их конструктивным подходом, в частности руководство Украины и России, что способствовало этому позитивному развитию событий", - говорится в заявлении.
В министерстве также заверили, что Турция продолжит поддерживать основы территориальной целостности и суверенитета Украины, а также все усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Напомним, поздравить Украину с обменом заключенными, в частности, уже успел Европейский союз. Украину поздравила и Канада.
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