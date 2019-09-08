У Туреччині привітали обмін полоненими між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Туреччині офіційно привітали Україну та Росію з обміном полоненими. Про це йдеться у заяві, поширеній пресслужбою Міністерства закордонних справ Туреччини, передає УНН.
"Ми вітаємо обмін полоненими, який відбувся сьогодні (вчора, 7 вересня, – ред.), між Україною та Російською Федерацією. Ми вітаємо всі сторони з їх конструктивним підходом, зокрема керівництво України і Росії, що сприяло цьому позитивному розвитку подій", - йдеться у заяві.
У міністерстві також запевнили, що Туреччина продовжить підтримувати основи територіальної цілісності та суверенітету України, а також всі зусилля для забезпечення миру та стабільності в регіоні.
Нагадаємо, привітати України з обміном ув'язненими, зокрема, вже встиг Європейський союз. Україну привітала й Канада.
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