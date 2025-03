Канада про повернення бранців до України: ми вітаємо їхнє повернення додому

“Канада вітає звільнення 35 українських полонених у процесі обміну полоненими з Російською Федерацією. Заклики канадців звільнити 24 захоплених моряків, режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенко та інших й підтримати зусилля Президента Зеленського щоб доправити їх додому”, — вказано у повідомленні.

Варто нагадати, що влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як писав УНН, Франція і Німеччина підтримає зусилля України і Росії по досягненню подальшого прогресу в найближчі тижні. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана.

Також раніше Трамп прокоментував обмін між Україною і Росією.