Канада о возвращении пленников в Украину: мы приветствуем их возвращение домой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Руководительница МИД Канады Фриланд поздравила возвращения домой украинских пленных моряков и политических заключенных во время обмена с Российской Федерацией, передает УНН со ссылкой на Twitter канадской дипломатки.
“Канада приветствует освобождение 35 украинских пленных в процессе обмена пленными с Российской Федерацией. Призывы канадцев освободить 24 захваченных моряков, режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других и поддержать усилия Президента Зеленского чтобы доставить их домой”, — указано в сообщении.
Стоит напомнить, что власти Нидерландов пыталась предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха.
Как писал УНН, Франция и Германия поддержит усилия Украины и России по достижению дальнейшего прогресса в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.
welcomes the freeing of 35 captives today as part of a prisoner exchange with. Canadians "calls to free 24 captured sailors, filmmaker Oleg Sentsov, journalist Roman Sushchenko and others supported efforts by President @ZelenskyyUa to bring them home.— Chrystia Freeland (@cafreeland) September 7, 2019
Также ранее Трамп прокомментировал обмен между Украиной и Россией.