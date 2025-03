Канада о возвращении пленников в Украину: мы приветствуем их возвращение домой

“Канада приветствует освобождение 35 украинских пленных в процессе обмена пленными с Российской Федерацией. Призывы канадцев освободить 24 захваченных моряков, режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других и поддержать усилия Президента Зеленского чтобы доставить их домой”, — указано в сообщении.

Стоит напомнить, что власти Нидерландов пыталась предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха.

Как писал УНН, Франция и Германия поддержит усилия Украины и России по достижению дальнейшего прогресса в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

welcomes the freeing of 35 captives today as part of a prisoner exchange with. Canadians "calls to free 24 captured sailors, filmmaker Oleg Sentsov, journalist Roman Sushchenko and others supported efforts by President @ZelenskyyUa to bring them home.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) September 7, 2019

Также ранее Трамп прокомментировал обмен между Украиной и Россией.