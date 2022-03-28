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В Турции презентовали новый Bayraktar с украинским двигателем

Киев • УНН

 • 206192 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Автор известного беспилотника Bayraktar - турецкая компания Baykar Makina - провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА, который будет оснащен украинским двигателем. Об этом говорится в Twitter компании, пишет УНН.

В Турции презентовали новый Bayraktar с украинским двигателем

Цитата

"Bayraktar Kızılelma имеет крылья. Вся семья вместе проводит замечательное воскресенье", - говорится в сообщении компании.

Bayraktar#KIZILELMAkanatlandı.

Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor.#CEZERI
Bayraktar Mini IHA
Bayraktar TB1#BayraktarTB2
Bayraktar#AKINCI
Bayraktar#KIZILELMA#MilliTeknolojiHamlesipic.twitter.com/V69eJ6JFWH

— BAYKAR (@BaykarTech)March 27, 2022

Детали

Ранее на сайте компании появилось заявление, в котором было сообщено о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

Цитата

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu", - говорится в сообщении.

Дополнение

2 марта в Украину прибыла новая партия Bayraktar TB2. Оружие начали сразу же применить.

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