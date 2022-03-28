В Турции презентовали новый Bayraktar с украинским двигателем

Цитата

"Bayraktar Kızılelma имеет крылья. Вся семья вместе проводит замечательное воскресенье", - говорится в сообщении компании.

Bayraktar#KIZILELMAkanatlandı.



Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor.#CEZERI

Bayraktar Mini IHA

Bayraktar TB1#BayraktarTB2

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Детали

Ранее на сайте компании появилось заявление, в котором было сообщено о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

Цитата

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu", - говорится в сообщении.

Дополнение

2 марта в Украину прибыла новая партия Bayraktar TB2. Оружие начали сразу же применить.