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У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном

Київ • УНН

 • 206192 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Автор відомого безпілотника Bayraktar - турецька компанія Baykar Makina - провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА, який буде оснащений українським двигуном. Про це йдеться в Twitter компанії, пише УНН.

У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном

Цитата

"Bayraktar Kızılelma має крила. Вся родина разом проводить чудову неділю", – йдеться у повідомленні компанії.

Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.

Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ
Bayraktar Mini İHA
Bayraktar TB1 #BayraktarTB2
Bayraktar #AKINCI
Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH

— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022

Деталі

Раніше на сайті компанії з'явилася заява, у якій було повідомлено про перший прототип нового безпілотника. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").

Цитата

"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

2 березня в Україну прибула нова партія Bayraktar TB2. Зброю почали одразу ж застосувати.

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