У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном

Цитата

"Bayraktar Kızılelma має крила. Вся родина разом проводить чудову неділю", – йдеться у повідомленні компанії.

Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.



Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ

Bayraktar Mini İHA

Bayraktar TB1 #BayraktarTB2

Bayraktar #AKINCI

Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH

Деталі

Раніше на сайті компанії з'явилася заява, у якій було повідомлено про перший прототип нового безпілотника. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").

Цитата

"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

2 березня в Україну прибула нова партія Bayraktar TB2. Зброю почали одразу ж застосувати.