У Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Автор відомого безпілотника Bayraktar - турецька компанія Baykar Makina - провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА, який буде оснащений українським двигуном. Про це йдеться в Twitter компанії, пише УНН.
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"Bayraktar Kızılelma має крила. Вся родина разом проводить чудову неділю", – йдеться у повідомленні компанії.
Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ
Bayraktar Mini İHA
Bayraktar TB1 #BayraktarTB2
Bayraktar #AKINCI
Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
Деталі
Раніше на сайті компанії з'явилася заява, у якій було повідомлено про перший прототип нового безпілотника. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").
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"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu", – йдеться в повідомленні.
Доповнення
2 березня в Україну прибула нова партія Bayraktar TB2. Зброю почали одразу ж застосувати.