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В Турции заявили о старте добычи газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море

В Турции заявили о старте добычи газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море

Киев • УНН

 • 202736 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В пресс-службе президента Турции Эрдогана сообщили, что страна объявила о старте добычи газа из своего крупнейшего месторождения в Черном море. Об этом информирует УНН.

Подробности

С вчерашнего дня Турция начала укладывать газопровод у берегов к месторождению в акватории Черного моря.

В первом квартале 2023 года турецкое правительство планирует поступление в газотранспортную систему 10 миллионов кубометров природного газа.

Месторождение Сакарья, расположенное за 170 км на на севере побережья, было открыто в августе 2020 года и представлено турецким лидером как “крупнейшее месторождение природного газа в истории Турции”. Власть оценивает имеющиеся в нем запасы газа в 540 млрд куб. м.

Цитата

“Мы надеемся, что месторождение Сакарья достигнет пика добычи в 2026 году”, — сказал президент Эрдоган.

Турецкий президент заметил, что его страна все еще зависит от импорта для покрытия своих энергетических потребностей.

В прошлом году 45% газа, потребленного в Турции, поступало из россии, а остальное — из Ирана и Азербайджана.

Напомним

Кабмин запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи.

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