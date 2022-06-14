У Туреччині заявили про старт видобутку газу зі свого найбільшого родовища в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У пресслужбі президента Туреччини Ердогана повідомили, що країна оголосила про старт видобутку газу зі свого найбільшого родовища в Чорному морі. Про це інформує УНН.
Деталі
З вчорашнього дня Туреччина почала укладати газопровід біля берегів до родовища в акваторії Чорного моря.
У першому кварталі 2023 року турецький уряд планує надходження до газотранспортної системи 10 мільйонів кубометрів природного газу.
Родовище Сакар’я, розташоване за 170 км на північ від узбережжя, було відкрите в серпні 2020 року і презентоване турецьким лідером як “найбільше родовище природного газу в історії Туреччини”. Влада оцінює наявні в ньому запаси газу в 540 млрд куб. м.
Цитата
“Ми сподіваємося, що родовище Сакар’я досягне піку видобутку в 2026 році”, — сказав президент Ердоган.
Турецький президент зауважив, що його країна все ще залежить від імпорту для покриття своїх енергетичних потреб.
Торік 45% газу, спожитого в Туреччині, надходило з росії, а решта — з Ірану та Азербайджану.
Нагадаємо
Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку.