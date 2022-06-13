Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Експорт вугілля, мазуту та газу українського походження підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову від 10 червня № 666.
Деталі
Зазначається, що у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану, нульові квоти встановлені на:
· паливо рідке (мазут)
· вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00)
· газ природний українського походження
Доповнення
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