Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку

Деталі

Зазначається, що у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану, нульові квоти встановлені на:

· паливо рідке (мазут)

· вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00)

· газ природний українського походження

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розпочинає підготовку до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими.

Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.