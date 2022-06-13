Кабмин запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Экспорт угля, мазута и газа украинского происхождения подлежит лицензированию, но установлены нулевые квоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление от 10 июня №666.
Детали
Отмечается, что в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины и введением в Украине военного положения, нулевые квоты установлены на:
· топливо жидкое (мазут)
· уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля по коду согласно УКТВЭД 2701 12 10 00)
· газ природный украинского происхождения
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина начинает подготовку к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой.
Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.