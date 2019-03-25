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В ЦИК разъяснили, как вносятся изменения в Госреестр избирателей

Киев • УНН

 • 8171 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Данные Государственного реестра избирателей ежемесячно обновляются исключительно на основании сведений периодического обновления, которые подают в отделы ведения Реестра субъекты представления. Это подчеркнули в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

В ЦИК разъяснили, как вносятся изменения в Госреестр избирателей

Как отметили в ЦИК, речь идет о:

- органах регистрации места проживания - о зарегистрированных или снятых с регистрации гражданах Украины, а также о гражданах Украины, которым исполнится 18 лет;
- Министерстве юстиции Украины - о лицах, смерть которых зарегистрировано в реестре актов гражданского состояния;
- Государственной миграционной службе Украины - о лицах, которые приобрели гражданство Украины и лиц, гражданство которых прекращено, а также об изменениях фамилий, имен, отчества, даты и места рождения наших граждан;
- командирах воинских частей - о военнослужащих срочной службы, которые прибыли или выбыли из воинских частей;
- районных и городских судах - о лицах, признанных недееспособными или тех, кому недееспособность была отменена;
- учреждениях исполнения наказаний - об избирателях, отбывающих наказание или тех, что выбыли из этих учреждений;
- органах здравоохранения, учреждениях социальной защиты - об избирателях, которые не способны передвигаться самостоятельно.

Также источником изменения данных Реестра являются сведения, представленные в органы ведения Реестра гражданами Украины по собственной инициативе с целью включения в Реестр или об изменении своих персональных данных, отметили в ЦИК.

По информации пресс-службы комиссии, все действия по актуализации данных Реестра осуществляются уполномоченными работниками органов ведения Реестра во исполнение приказов руководителей органов ведения Реестра.

"Основанием для издания таких приказов являются только представленные в установленном порядке документы, подтверждающие соответствующие изменения. 

Без поданных в органы ведения Реестра должным образом документов не осуществляется никаких изменений в данных Государственного реестра избирателей. В связи с этим Центральная избирательная комиссия отмечает, что данные Реестра не могут быть изменены на основании публикаций в средствах массовой информации или социальных сетях", - добавили в ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины. Всего зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей.

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