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У ЦВК роз'яснили, як вносяться зміни до Держреєстру виборців

Київ • УНН

 • 8171 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Дані Державного реєстру виборців щомісячно поновлюються виключно на підставі відомостей періодичного поновлення, які подають до відділів ведення Реєстру суб’єкти подання. На цьому наголосили у прес-службі Центральної виборчої комісії, передає УНН.

У ЦВК роз'яснили, як вносяться зміни до Держреєстру виборців

Як відзначили у ЦВК, йдеться про:

– органи реєстрації місця проживання – про зареєстрованих або знятих з реєстрації громадян України, а також про громадян України, яким виповниться 18 років;
– Міністерство юстиції України – про осіб, смерть яких зареєстровано в реєстрі актів цивільного стану;
– Державна міграційна служба України – про осіб, які набули громадянство України та осіб, громадянство яких припинено, а також про зміни прізвищ, імен, по батькові, дати та місця народження наших громадян;
– командири військових частин – про військовослужбовців строкової служби, які прибули або вибули з військових частин;
– районні та міські суди – про осіб, які визнані недієздатними або тих, кому недієздатність була скасована;
– установи виконання покарань – про виборців, які відбувають покарання або вибули з цих установ;
– органи охорони здоров’я, установи соціального захисту – про виборців, які нездатні пересуватися самостійно.

Також джерелом зміни даних Реєстру є відомості, які подані до органів ведення Реєстру громадянами України за власною ініціативою з метою включення до Реєстру або щодо зміни своїх персональних даних, зазначили у ЦВК.
За інформацією прес-служби комісії, всі дії щодо актуалізації даних Реєстру здійснюються уповноваженими працівниками органів ведення Реєстру на виконання наказів керівників органів ведення Реєстру.

"Підставою для видання таких наказів є лише подані в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
Без поданих до органів ведення Реєстру належним чином документів не здійснюється жодних змін в даних Державного реєстру виборців. У звʼязку з цим Центральна виборча комісія наголошує, що дані Реєстру не можуть бути змінені на підставі публікацій в засобах масової інформації чи соціальних мережах", - додали у ЦВК.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України. Всього зареєстровано 2 344 офіційних спостерігачів.

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