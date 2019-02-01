В ЦИК рассказали, до какого числа можно подавать документы в кандидаты на пост президента
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Прием документов от потенциальных кандидатов на посты президента Украины в ЦИК продлится до 3 февраля включительно. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом связей со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.
"До 24 часа 3 февраля продолжаются прием документов от потенциальных кандидатов на пост президента Украины в ЦИК", - отметил Хивренко.
Он также добавил, что регистрация кандидатов на пост главы государства продлится до 8 февраля 2019 года.
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Ранее УНН сообщал, что ЦИК зарегистрировала еще 2 заявления от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины.