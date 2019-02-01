У ЦВК розповіли, до якого числа можна подавати документи у кандидати на пост президента
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прийом документів від потенційних кандидатів на пости президента України у ЦВК триватиме до 3 лютого включно. Про це журналісту УНН повідомив завідувач відділу зв'язків з засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко.
“До 24 години 3 лютого триває прийом документів від потенційних кандидатів на пост президента України у ЦВК ”, - зазначив Хівренко.
Він також додав, що реєстрація кандидатів на пост глави держави триватиме до 8 лютого 2019 року.
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Раніше УНН повідомляв, ЦВК зареєструвала ще 2 заяви від потенційних кандидатів на вибори президента України.