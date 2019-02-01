У ЦВК розповіли, до якого числа можна подавати документи у кандидати на пост президента

“До 24 години 3 лютого триває прийом документів від потенційних кандидатів на пост президента України у ЦВК ”, - зазначив Хівренко.



Він також додав, що реєстрація кандидатів на пост глави держави триватиме до 8 лютого 2019 року.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КВУ не виключає присутність на виборах фейкових спостерігачів



Раніше УНН повідомляв, ЦВК зареєструвала ще 2 заяви від потенційних кандидатів на вибори президента України.